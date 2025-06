Tilsa Lozano no pudo evitar quebrarse al inicio de su programa La Noche Habla, luego de que le preguntaran por el reportaje que involucra a su exesposo Jackson Mora, a quien se le vincula con la periodista española Laura Fernández, supuestamente durante el tiempo en que aún seguía casado con la exmodelo.

Aunque intentó mantenerse serena, las emociones la sobrepasaron y, visiblemente afectada, se llevó la mano al rostro para indicar que no podía hablar, lo que generó empatía entre sus compañeros. Tras unos momentos de silencio y respirar profundamente, Tilsa expresó que se sentía mejor y que “el show tenía que continuar”.

Luego de abordar otros temas de espectáculos al inicio del programa, Tilsa aprovechó unos minutos para romper su silencio sobre el informe presentado en Magaly TV La Firme. Conmovida y con la voz entrecortada, compartió cómo se sentía frente a lo ocurrido.

“Yo no necesito y no quiero y no me provoca [hablar mal de él] porque yo no soy así. Yo no voy a hablar mal de él y punto. Simplemente lo que yo estoy haciendo es contar la verdad. Y la verdad se contradice al floro del señor. Punto. Nada más. Del 11 de junio (fecha en que se separaron) en adelante, que él haga lo que quiera. Que se vacile. Que se divierta”, declaró la también presentadora.

Tilsa contó que, en su momento, encaró a Jackson Mora por sus sospechas, pero él le negó todo. Ahora, al ver las imágenes y comprobar las fechas, su perspectiva cambió drásticamente. “A mí me está mostrando usted esa foto. ¿Y yo qué le digo? Si esa foto fue tal día, él me mintió, y ahí a mí se me disparó una alarma. ¿Y qué pasó? Cinco meses más tarde me doy cuenta que yo tenía razón”, dijo dolida.

La conductora remarcó que su intención no es atacar públicamente a su expareja, sino compartir su versión de los hechos. “No le voy a poner adjetivos calificativos. A mí lo que me duele es la mentira. A mí lo que me duele es que tú, hasta ayer en la noche, me estés mandando mensajes de ‘te amo, te quiero, te quiero recuperar. Todo es mentira’, cuando no es mentira y todos los días sigue saliendo una cosa diferente”, expresó con indignación.

Ante la pregunta directa sobre si cree que Jackson Mora le fue infiel, Tilsa respondió sin dudar: “¿Tú crees que Jackson te fue infiel? Si me preguntas hoy, creo que sí”, señaló.

Tilsa lanza advertencia a Jackson Mora

En otra parte del programa, la exmodelo afirmó no tener arrepentimientos respecto a su matrimonio, ya que sus sentimientos por él fueron sinceros. “No es la primera vez que yo sufro por amor. No es la primera vez que cuento las cosas que me pasan. Yo no me arrepiento de haberme casado porque yo estaba enamorada de Jackson. Yo amé a Jackson”, confesó.

Sin embargo, aseguró que hoy está convencida de que Jackson Mora ya no es la misma persona de la que se enamoró, y le dirigió una advertencia clara.