En medio de la polémica que enfrenta a Farid Ode con su actual pareja, Mariella Zanetti reapareció para aclarar las acusaciones que la vinculan con malos tratos hacia una de las hijas del empresario. La actriz aprovechó una entrevista en vivo para desmentir a Sandra Mathews, quien la señaló públicamente, y dejó en claro que siempre ha actuado con respeto hacia la menor.

Mariella Zanetti rompe su silencio y responde a Sandra Mathews

Mariella Zanetti volvió a pronunciarse públicamente tras el enfrentamiento entre su esposo Javier Blondet y Farid Ode, padre de su hija mayor, Gamille. Esta vez, la exvedette se enlazó en vivo con 'Magaly TV, la firme' para brindar su versión sobre los hechos y contestar directamente a Sandra Mathews, expareja de Farid, quien la acusó de tratar mal a su hija en común con el empresario.

Durante la transmisión, Zanetti negó rotundamente haber insultado a la hija de Mathews y se mostró indignada por las declaraciones de la madre. “Ella habla como si viviera conmigo y la verdad es que yo a la señora no la veo ni en pintura, no tengo contacto con ella, el último contacto fue cuando su hija pasó Navidad en mi casa, porque ella estaba en Iquitos con el novio y el papá no sé dónde estaba”, contó.

Asimismo, la actriz explicó que jamás ha sido ofensiva con la menor y que todo fue un malentendido por una expresión sacada de contexto. “Siempre se le ha tratado bien, en ningún momento he insultado a su hija, lo que dije fue una expresión como: 'La chibola se metió en...', pero no la insulté directamente, no soy una ignorante para hacerlo”, sostuvo firme.

Zanetti también resaltó que su trato con la hija de Mathews ha sido siempre cordial y con cariño, y lamentó que se le acuse injustamente. “La señora Sandra Matthews no tiene por qué insultarme porque ella sabe que yo jamás, nunca me he expresado mal de su hija, siempre la he tratado con todo mi cariño, como la hermana de mi hija (...) siempre amable, unir a Gamille para que sea buena hermana con ella, me parece de parte de ella bien injusto que se exprese así y que diga que ella sabe que yo no quiero a su hija”, concluyó.

Sandra Mathews critica a Mariella Zanetti por no respaldar a Gamille Ode

Sandra Mathews, madre de la segunda hija de Farid Ode, se sumó al debate público tras la controversia que envuelve a Mariella Zanetti y a su esposo Javier Blondet, quienes han sido señalados por el entorno de Gamille Ode. La empresaria usó sus redes sociales para compartir su opinión y dejó en claro su rechazo hacia la actitud que, según ella, ha mostrado la actriz frente a la situación de la joven.

Según Mathews, los incidentes que hoy salen a la luz no serían recientes, sino parte de un patrón que se habría repetido en más de una ocasión. “Si hago memoria, estas situaciones no son nuevas. He sido testigo por medio de lo que contaba Farid de cómo en diversas oportunidades han tenido actitudes verbales inapropiadas hacia su hija mayor”, señaló.

En su publicación, Sandra mostró su decepción por la falta de apoyo que, desde su punto de vista, ha tenido Gamille por parte de su madre. Cuestionó que Mariella, en lugar de protegerla, pareciera justificar el comportamiento de su pareja. “Me cuesta comprender cómo una madre puede anteponer a una pareja sentimental por encima del bienestar emocional y psicológico de su propia hija”, escribió.