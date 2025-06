Aunque la exintegrante de Alma Bella expresó su intención de no seguir alimentando la polémica con la influencer, sorprendió al lanzar una advertencia firme e inesperada que dejó entrever que no piensa quedarse callada.

“Los insultos los tomo de quien viene, yo estoy tranquila, voy a seguir trabajando con mis cosas”, declaró Pamela Franco con tono firme, dejando en claro que, pese a la polémica, su enfoque sigue siendo su carrera. Además, fue tajante al rechazar las acusaciones: “No quiero ahondar en el tema porque en el medio hay niños, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Lo que se ha dicho no tiene lugar”, sentenció.