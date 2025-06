Las Mujeres de la PM culminan un viaje inolvidable en Aruba

Su estadía en el lujoso Joia Aruba by Iberostar fue el punto de partida para una agenda cargada de experiencias reconfortantes. Desde una sesión de yoga matutina frente a Eagle Beach hasta paseos en catamarán, días de playa sin apuros, momentos de relajación en el spa y cenas exquisitas en lugares como Lima Bistró. “El color del mar en Aruba es simplemente alucinante”, comentó Gianella Neyra entre risas, con un cóctel en la mano. “No reemplaza la terapia, pero sin duda me da paz”.

Almendra Gomelsky compartió una frase que resume el mensaje que quieren dejar: “¿Y si después es nunca? No postergues eso que tanto deseas. Si sueñas con viajar con tus amigas, hazlo realidad. No busques el momento ideal: háganlo ideal ustedes mismas”. Por su parte, Natalie Bourchier cerró con una confesión sincera: “Nada de lo que he comprado se siente tan especial como esto. Un viaje con amigas a Aruba no tiene comparación”.