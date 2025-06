"Creo que a Onelia la pusieron frente mío pero no la he registrado a la otra persona (...) La mejor onda del mundo de mi parte, yo no le tengo cólera ni rencor a nadie y no creo que nadie tenga ese sentimiento hacia mí. (¿La notaste seria?) No me fijé en nadie, estaba viendo qué tal salía en cámara (...) Yo realmente no me he fijado en caras de nadie y derepente voy a ver la repetición mañana, pero cero", dijo.