Esta vez, quien ha captado la atención es Austin Palao , quien decidió reaparecer con una publicación que no pasó desapercibida tras las recientes revelaciones del actor argentino Pablo Heredia sobre su relación pasada con Flavia Laos , la popular influencer y actriz con la que Austin también mantuvo una sonada historia de amor.

Y es que, aunque Austin no ha mencionado directamente a Flavia Laos ni ha opinado sobre las declaraciones de Pablo Heredia, todo parece indicar que ha decidido tomar una ruta completamente diferente: enfocarse en su carrera profesional, su bienestar físico y sus proyectos personales. Lejos del escándalo, el modelo demuestra que prefiere hablar con acciones.

Cabe destacar que esta reaparición no es casual. En medio de una tormenta mediática que involucra a su ex, sus examigas y a un actor que no escatimó en detalles sobre romances del pasado, Austin optó por mostrarse fuerte, disciplinado y en control de su vida.