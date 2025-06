"Hemos estado en terapia psicológica de pareja. No es fácil ni para mí, ni para ti ni para nadie. El matrimonio es un trabajo arduo y de largo aliento. A mí me vino superbién (las terapias), porque somos distintos y tener una persona mediadora nos ayudó a entendernos mucho mejor", explicó.

"No somos tóxicos, para nada. Confío cien por ciento en Mario. Es más, él se va de viaje y cuando yo me voy de viaje con mis amigas, él está tranquilo. Hay confianza y hemos madurado mucho, pero me refiero a que hemos tenido crianzas diferentes y vemos las cosas distinto. Un ejemplo real es que yo creo mucho en la medicina natural porque mi abuelita y mi mamá me daban plantas y me recuperaba, pero él se enferma y tiene que meterse pastillas o jarabes", agregó.