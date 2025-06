Flavia Laos respondió luego de que Beto Ortiz revelara que su relación con Pablo Heredia ocurrió cuando ella tenía 21 años, y no 17, como se especulaba. Días atrás, la actriz había confirmado en una transmisión en vivo su romance con el actor argentino, al enterarse de que este participaría en ‘ El Valor de la Verdad ’.

Ahora, Flavia Laos fue abordada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ y admitió que se equivocó al mencionar su edad. Sin embargo, aclaró que tener un par de años más no cambia en absoluto el contexto ni la esencia de lo que vivió.

“Sí me equivoqué en la edad porque tenía 20 , pero fue porque estaba grabando ‘Ven baila quinceañera’. Dos años no hacen la diferencia. Nunca quise decir eso, nunca dije que era menor de edad” , indicó.

Según Flavia Laos, nunca se involucró en la relación entre Ale Fuller y Pablo Heredia. Además, sorprendió al invitar al público a ver ‘El Valor de la Verdad’. (Se sentó) Por plata pues. Yo le conté a Ale cuando pasó todo y quedamos en no hablar nada. No me metí en la relación de Ale (Fuller). Estoy segura. Miren el programa porque hay sorpresas”, añadió.