"Llegará mi día": Vania habló por primera vez del bebé que perdió; sigue firme en su sueño de ser mamá

"La relación con mi pareja acabó a inicio de año, fue privado. Quedé embarazada el año pasado, estuve buscando bebé por varios meses, pero lo perdí. Publiqué lo que me pasó porque era parte del proceso. Por mucho tiempo no lo podía hablar. En ese momento me di cuenta cómo era mi novio. Yo quería seguir intentándolo, pero él ya no. Ya he sanado, antes no lo podía ni hablar. Llegará mi día de ser mamá", compartió.