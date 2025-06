"Estoy totalmente enfocada en el Miss Perú. Tengo mucho trabajo, pero mucho trabajo como para perder mi tiempo. Me has hecho reír, te agradezco , pero cualquier duda, pregúntale a Valeria Piazza. Ella compitió ese año y ganó ese año", sentenció Newton antes de dar por terminada la llamada.

Valcárcel contó que todo ocurrió tras una cena previa a una de las actividades del concurso, y que fue el propio médico quien le advirtió del supuesto envenenamiento. “Me dijo 'a su hija han querido envenenarla'. Ella comió en una cena. (¿Cena de la organización?) Me imagino. No digo nada para que no digan que es calumnia”, añadió con firmeza.