Luego de que Pamela Franco reconociera públicamente que su relación con Christian Cueva no es color de rosa y que han atravesado conflictos — muchos de ellos vinculados a la figura de Pamela López —, la pareja decidió reaparecer unida en sus redes sociales, mostrando complicida, aunque no exentos de momentos incómodos.

“Yo siempre he tenido esta frase: ‘La persona que te engaña y mira al costado es porque no te quiere’. No te engañes”, afirmó con contundencia. Además, no descartó la posibilidad de perdonar, pero solo si el vínculo lo justifica emocionalmente.

“Estoy viviendo algo mutuo. Cuando sienta que no lo es, daré un paso al costado. Siento que uno no puede rogar ni estar en un lugar donde no me amen, porque si no hay amor, no hay respeto”, remató.