"Ese grupo estaba en el lugar. Ellas siempre se burlan de mí. A esa chica yo no la conocía. Bueno, ellos seguían hablando y veo que se dirigen a un chico que estaba delante de mí. Mis amigas me dijeron 'dicen que quieres la comida gratis' y yo dije que no. Entre sus comentarios, dijo, 'que no peleaba con quienes no tienen casa propia", contó Valentino.