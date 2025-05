Un video de Kiara Lozano y Edwin Guerrero ha vuelto a generar revuelo entre los fans de Corazón Serrano . En TikTok se viralizaron imágenes donde la cantante le da un beso al líder del grupo durante un concierto. Aunque fue un gesto breve y aparentemente cordial, muchos no tardaron en hablar del supuesto romance. El silencio de ambos solo ha avivado los rumores.

El gesto ocurrió sobre el escenario, aparentemente al inicio de un concierto ocurrido años atrás. Aunque el momento podría parecer un saludo afectuoso y cotidiano, en redes muchos usuarios no tardaron en especular sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Pese a que el beso no evidencia ningún comportamiento romántico más allá del compañerismo entre el dueño de la agrupación y la cantante, la falta de declaraciones por parte de Edwin Guerrero ha alimentado los rumores. Hasta ahora, el productor ha optado por guardar silencio, mientras que los seguidores de la agrupación continúan sacando sus propias conclusiones.

"Le sale la carta de los amantes, la carta de los enamorados. (...) Yo siento que sí fue la manzana de la discordia, según lo que me dicen mis cartas. Y pronto se va a saber mucho más de esta relación, que no se va a ocultar, sino se va a saber mucho más. (¿Van a formalizar?) Por ahora van a estar en stand by, pero sí van a ser captados y saldrá la oficialización en los medios", reveló Uriel en una reciente lectura.