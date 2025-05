Farfán alarmó al descompensarse y pedir oxígeno en charla con Cueva: "Por eso no jugaba en altura"

Mientras compartían anécdotas y risas, Farfán interrumpió la conversación al experimentar una fuerte descompensación. “Que pase el oxígeno, por favor. Que me lo pongan bien. La gente debe entender que por eso no jugaba en altura. Esto no es broma”, dijo el exjugador ante las risas de Farfán y Guizasola. Aunque intentó restarle importancia, su malestar fue evidente.