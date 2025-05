¿Mario Irivarren y Onelia Molina habrían regresado? Katia Palma los expone

“A mí en lo personal me da mucha pena porque los dos me caen súper bien, son lindos chicos”, comentó Palma ante la Chola Chabuca, ya que fue testigo de primera mano cómo se dieron las cosas entre la odontóloga y el también empresario.

Por otro lado, habló sobre una posible reconciliación y la conductora de televisión sorprendió al decir que no ve cercanía posible. “A mí me encantaría, pero todavía no. Todavía no veo (eso)”, agregó, dejando triste a los que tenían la esperanza de verlos regresar.