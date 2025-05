Lizet Soto se quebró con el conmovedor mensaje de Alondra Huárac por el Día de la Madre: “Le debo todo”

Apenas comenzó a sonar la música y a proyectarse las imágenes en pantalla, Lizet Soto no pudo evitar romper en llanto. Las palabras de su hija tocaron una fibra muy sensible. “Gracias, mamá, por cada sacrificio que hiciste por mí, por enseñarme a nunca rendirme, por hacer de tu historia, mi motor”, expresó Alondra entre lágrimas. El público y los miembros del programa se unieron a la ovación mientras madre e hija se fundían en un emotivo abrazo.

"(…) sin las enseñanzas que me ha dado, sin todo lo que me ha enseñado aquí en el programa, me enseñó a modelar, a cantar, yo no podría ser la artista que soy hoy", se le escucha a la joven modelo visiblemente emocionada.