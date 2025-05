A través de una entrevista, Chuquipiondo no pudo contener el llanto al reconocer al nuevo pontífice en televisión. “Ñañita, estoy emocionada, no paro de llorar. Cuando vi al papa en la televisión dije: ‘Yo lo conozco’. Entonces llamé a mi hermanita Susana y me dijo que era él”, narró visiblemente conmovida.

“Había intentado suicidarme. El Papa me habló, me recordó que soy hija de Dios, que tengo un propósito aquí. Me regaló un rosario que lo bendijo, también una virgencita y bendijo mi Biblia que el Dr. Olaya me había regalado. También bendijo mis aros de matrimonio”, contó, visiblemente agradecida por el gesto espiritual que le dio una nueva razón para seguir adelante.