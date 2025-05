Greissy Ortega admite que tuvo hijo con Edwin Sierra y que él la forzó a perderlo: "Me manipuló"

"Cuando volví, Edwin ya me vio con otros ojos , por lo que me empieza a llevar a sus programas, para que no soltara la boca con Milena, porque sí lo amenacé de que le iba a decir a ella lo que estaba pasando, pero mi hermana descubrió todo”, dijo Ortega.

"Yo quedé embarazada de él. Edwin me llevó a un lugar a perder a mi hijo. Cuando le dije que me estaba sintiendo mal, él se dio cuenta lo que pasaba. Es un zorro viejo. Para que él haya sabido de esa señora era porque no era la primera vez que iba. Edwin es muy maquiavélico, me manipuló. Me dijo que si Milena se enteraba, me iba a matar", confesó.