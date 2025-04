“Ella debería estar presa por todo lo que me ha hecho pasar a mí y a mis dos hermanos. Hablas sin saber, pero la realidad queda en mí, y toda la gente solo sabe todo el infierno que me han hecho pasar”, escribió Thamara, dejando entrever que hay un trasfondo familiar y emocional que, según ella, explicaría su comportamiento.

Las repercusiones no se hicieron esperar. Rodrigo González, visiblemente molesto por la situación, contó que amigas de Thamara le escribieron para advertir sobre su comportamiento. A través de mensajes en redes, le comentaron que no es la primera vez que ella actúa así y que muchas veces su actitud pasa desapercibida porque no tiene la exposición pública de su hermana.

“Thamara, tus amigas me escriben bastante. Me dicen que no saben qué hacer contigo y con tu manera de divertirte, de lo incontrolable que te pones. (Dicen) que esta es solo una muestra de lo que haces y que muchas veces pasas inadvertida porque no tienes la fama de tu hermana”, relató el conductor de Willax TV.