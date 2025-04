¿Steve Palao defendió a Patricio? 'Pato' contó verdad detrás de la pelea que sacudió boda Palao-Baigorria

"Como ven el video, me han metido un cabezazo. Ahora, el contexto, no tengo ni idea, pero sí puedo contar qué pasó. Antes de que aparezca ese hombre, ya le había metido un cachetadón a otro amigo. Fabio Agostini lo sacó del grupo. Como me ven, yo estaba en la barra. Mientras estaba ahí, veo que el tipo estaba a cinco pasos míos mirándome, solo le dije 'qué fue'. No hice más. Me ha caído gratis", indicó.