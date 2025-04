Payaso por Ley llega a Lima con su explosivo “Tour 2025” gracias al clamor de sus fans

En declaraciones recientes, Payaso por Ley expresó su entusiasmo por visitar el país. “Siempre he sentido un cariño especial de parte del público peruano. Me escriben, me etiquetan bailando mis temas, y ver que me escuchan tanto en sus discotecas es una locura. Estoy feliz de poder cantarles en vivo por primera vez, va a ser inolvidable.”, indicó el artista, quien dentro de su agenda tiene programado un esperado concierto el domingo 27 de abril, en la discoteca Industria de Miraflores.