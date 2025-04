La filtración del video aumentó la presión sobre la vida personal de la pareja, que hasta ese momento se había mantenido bajo perfil. Ante la controversia, el presentador de 'El Deportivo en Otra Cancha' reaccionó en las redes sociales de ATV, dándole 'me gusta' a un comentario que decía: “¿Ampay? Están falta de contenido, ¿no? Si ellos son pareja” . Con este gesto, el exfutbolista no solo dejó claro su malestar por la filtración, sino que también insinuó que la relación con Susana Alvarado ya es un hecho oficial.

Tras la difusión de las imágenes completas del ampay, Magaly Medina no tardó en darse cuenta de que Paco Bazán había reaccionado públicamente a un comentario en su contra. La periodista, conocida por su estilo directo y sin filtros, no dudó en responder al exfutbolista durante su programa.

Con su característico tono crítico, Magaly señaló: “Paco es medio picón, ¿no? El que escribió esto debe ser el único que sabía que son pareja, porque hasta ahora no le hemos escuchado decir que su novia. Solo le he escuchado decir que son amigos, que se están conociendo. ¿Por qué le das like, Paco Bazán? No seas picón. Hay cosas que se pueden sobreentender, pero (estas imágenes) demuestran que realmente existe una relación. Hasta el momento, no te habíamos visto chapar con nadie".