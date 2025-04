La controversia que rodea a Jefferson Farfán no da tregua, luego de que Darinka Ramírez lo denunciara por violencia psicológica. En medio de esta situación, Melissa Klug ha generado revuelo en redes sociales al compartir un mensaje que muchos consideran cargado de intención. Aunque no menciona nombres, la publicación ha sido interpretada como una posible referencia al conflicto actual. ¿Qué dijo? Te lo contamos todo.

El texto del mensaje decía: “Las personas felices no te atacan. Es casi físicamente imposible. No dicen anda malo. No piensan en nada malo. No actúan con la intención de hacerte daño. Están demasiado ocupados, riéndose, siendo felices. Cuando te atacan por cualquier razón, es porque esa persona no está en paz consigo misma, no tiene nada que ver contigo”.