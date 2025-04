“Considero que ha sido una buena persona, más allá de que extraño, extraño a esa persona que fue, que era, no a la persona que sentí que no me respaldó en el momento que debía, después de eso (su accidente en ‘EEG’), que no hizo nada, al contrario, siento que pudo haber hecho algo por todo lo que había pasado”, precisó.

Durante la entrevista, el también influencer habló sobre cómo fue su paso por Esto es Guerra, y mencionó que no fue bien recibido por algunos de sus compañeros más antiguos. “No solo él (Mario Irivarren), varios participantes, yo siempre he sido muy jovial, me gusta hacer amigos, conversar, conocer, pero había un grupo que no se dejaba querer o conocer, entre ellos estaba él, Said Palao, Karen Dejo, Melissa Loza”, compartió.