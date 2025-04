“No tienes que ver a tu pareja teniendo sexo para que duela. Esa es una infidelidad emocional, moral. Y yo lo viví en carne propia”, soltó la ex ‘Vengadora’, con voz cortante. Y como quien no quiere la cosa, dejó caer una frase cargada de pólvora: “Después no vengas lloroncito diciendo ‘yo no hice nada’. ¡Qué apechugue!”