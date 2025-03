Esta publicación llega en medio de los recientes dardos de Yahaira Plasencia , quien ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones y actitudes que muchos consideran indirectas hacia otras artistas del medio. Si bie n Xiomy no mencionó nombres, la frase "Hay niveles" fue suficiente para que los seguidore s y usuarios en redes sociales la relacionaran con la autodenominada "Patrona de la Salsa".

El video junto a Leslie Shaw también ha dado mucho de qué hablar, pues ambas cantantes han demostrado una gran complicidad y respaldo mutuo en la industria musical. Leslie, conocida por su versatilidad en géneros como el pop y el reguetón, ha sido una figura que no teme lanzar indirectas cuando se trata de controversias en el espectáculo. ¿Será que ambas unieron fuerzas para responder a Yahaira?

Los comentarios en redes no tardaron en llegar. Muchos seguidores de Xiomy Kanashiro celebraron su publicación, interpretándola como una clara afirmación de su talento y trayectoria en la música. Mientras tanto, los fans de Yahaira Plasencia no dudaron en defender a su artista, señalando que ella ha trabajado duro por su lugar en la salsa y que no necesita responder a indirectas.