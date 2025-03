"Luego llegan a su destino y actúan como si nada … ¿no les ha pasado? Esperando que sea verdad la #teoriadeabril", agregó. No obstante, la influencer no reveló el motivo de sus lágrimas, pero agregó un comentario afirmando que está bien. "Todo bien, solo que aveces… hay momentos", escribió.

Por otro lado, los seguidores no tardaron en respodener: "Vania tienes que soltar y ser feliz, llevas un dolor en el alma que no te deja dar el siguiente paso", "Mucha fuerza. ¡Tú puedes! Y si no, de todo se aprende", "Es bueno llorar y desfogar todo lo malo y seguir adelante mucha suerte", "Vamos que tu eres muy fuerte ante todo", fueron algunos comentarios.