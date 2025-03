Pamela Franco ha decidido tomar medidas legales contra Janet Barboza y ya envió una carta notarial. Sin embargo, hasta el momento, no ha recibido respuesta. La cantante dejó claro que seguirá adelante con el proceso, asegurando que no piensa dar marcha atrás. ¿Qué originó este conflicto y qué podría pasar ahora? Aquí te lo contamos.

Pamela Franco manda carta notarial a Janet Barboza

Pamela Franco confirmó que ha iniciado un proceso legal tras enviar una carta notarial a Janet Barboza. La cantante dejó claro que no permitirá que se difundan falsedades sobre su vida y está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias. Su decisión surge luego de las declaraciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’, las cuales habrían desencadenado esta disputa.

El 27 de marzo, la cantante rompió el silencio y dejó en claro que ya no tolerará más difamaciones. Aunque en el pasado optó por ignorar los rumores, ahora está decidida a defender su imagen. La artista afirmó que ha soportado muchas especulaciones, pero considera que las declaraciones de Janet Barboza cruzaron la línea.

“Me han dicho un montón de cosas, ha habido cosas que no eran ciertas. Me dolió mucho cuando metieron a mi hija, que me lo trague por la ignorancia. No supe (cómo reaccionar), por todos los momentos que estaba viviendo. A parte, estaba afectada emocionalmente”, dijo sobre la razón por la que no se defendió antes.

Sin embargo, la historia cambió, pues Franco no piensa volver a callar y actuará de forma legal, paso que ya dio enviando sus cartas notariales.

“Sí hubo algo que me pareció súper mal que pasó mi límite y dije esto tampoco voy a estar permitiendo, porque ya esa misma persona le venía soportando varias cosas. Y sí, mandé una carta notarial, una de ellas es la señora Janet Barboza, que hasta ahora no me ha respondido, pero yo voy a seguir en el proceso, porque no me parece el chisme, que va a estar chismeando con la vecina y se quede ahí. Son cosas que se debería prestar bastante atención”, sostuvo en ‘América Espectáculos’.

¿Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva?

Pamela Franco decidió defenderse ante las recientes acusaciones de Janet Barboza y Pamela López, exigiendo pruebas de lo que se ha dicho sobre ella. “La señora Janet ha dicho tantas cosas. Ha dicho que Cueva me ha comprado una casa, quiero que me demuestre que me compré una casa. Que me demuestre algo”, declaró la cantante, dejando en claro su molestia por los rumores.