Durante su conversación con Gisela Valcárcel, Giacomo Bocchio dejó abierta la posibilidad y no descarta regresar a Latina Televisión si surge la oportunidad. El cocinero también enfatizó que su decisión no solo dependería de la propuesta laboral, sino también de su compromiso con el bienestar y crecimiento de sus compañeros de trabajo.

“Volvería a Latina, a mí me han dicho que ya no está un grupo de personas que no necesariamente es Latina . Para mí, Latina es la señora Rosita, la maquilladora, hasta los camarógrafos, mis hermanos. Es gente que la continuidad me ha hecho generar tanto cariño. Por supuesto, volvería a Latina porque eso es ayudar a generar trabajo a otras personas”, dijo el reconocido chef.

"He escuchado cosas muy buenas del señor Eric Jurgensen, que es un capo, que ha levantado América TV. No he sido consumidor de TV nacional por muchos años, pero Ricardo (Rondón) es el que me cuenta y me pone en auto”, finalizó.