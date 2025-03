“Esto no es un juzgado, no es ‘El Valor de la Verdad’, esto es un programa de televisión donde la gente expone su punto de vista, si alguna vez ustedes dos se amaron y seguramente pasaron muy buenos momentos, rescaten esos buenos momentos y el amor por sus hijos y aléjense, ya ni siquiera se fijen en lo que hace uno o el otro”, expresó Medina con autoridad.

Además, la conductora hizo un llamado a dejar de utilizar a los hijos como un recurso en medio de los conflictos. “A veces uno ya agarra los hijos como un arma, déjalo a él, si no quiere venir a ver a sus hijos, no lo obligues, déjalo, algún día su conciencia será la que lo juzgue, sus hijos algún día lo juzgarán, si este hombre no hizo lo que tú querías, qué bueno que terminaron, es lo mejor”, añadió, dejando claro su punto de vista sobre la situación.