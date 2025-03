La historia de amor entre Said Palao y Macarena Vélez tuvo su inicio en el desaparecido reality Combate. Macarena ingresó al programa en 2013 acompañada de su entonces pareja, el argentino Juan Pablo Bezada, mientras que Said se unió en 2014 tras la incorporación del segmento Combate en tu Barrio. Con el tiempo, s u cercanía fue creciendo, dando paso a una de las relaciones más comentadas del reality.

En 2015, cuando ambos ya eran figuras fijas en el reality, comenzaron a surgir evidentes muestras de coqueteo entre Macarena Vélez y Said Palao. La química entre ellos no pasó desapercibida para sus compañeros ni para los conductores de Combate, quienes no dudaban en bromear al respecto en plena transmisión en vivo, alimentando aún más los rumores de un posible romance.