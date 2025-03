"Aquí una verdad impopular… desde un tiempo a aquí, cada vez que estoy a punto de hacer algo que me saca de mi zona de confort, la dermatitis llega. Me sucede más veces de las que quisiera admitir. Los nervios existen, a pesar de que el escenario y yo no seamos ajenos, y el cuerpo habla", escribió el exconductor en su publicación.