La creadora de contenido Delany López alcanzó la fama tras hacerse pública su relación no solo con el futbolista peruano Alexi Gómez, sino también por el romance que mantuvo durante dos años con Jefferson Farfán. Sobre este último, finalmente decidió romper el silencio y revelar detalles que hasta ahora había preferido mantener en secreto.

"Ella ha llegado después y ha entrado al box, ha saludado, pero no es mi amiga. Nosotras nunca hemos cruzado palabra, tenemos amigos en común por Pamela Franco", reveló Delany López, sugiriendo que Xiomy Kanashiro podría haberse involucrado en su relación. Al ser consultada sobre el romance entre Xiomy y el exfutbolista, Delany no pudo ocultar su sorpresa y respondió tajante: "Si tú no lo entiendes, yo imagínate…".