Pamela Franco rompe su silencio y pone condiciones a Cueva tras los chats con Marisol

Tras los escándalos de infidelidad desatados por las revelaciones de Pamela López en El valor de la verdad, la cantante Pamela Franco confesó que le advirtió al futbolista Christian Cueva que no la traicione. Según su versión, ya han conversado sobre el tema y le dejó claro que no está dispuesta a perder el tiempo.

"Yo le he dicho ya ‘Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo’. No te demores mucho porque ni el tiempo, ni la oportunidad regresan. Mi papá me decía que la oportunidad perdida, el tiempo y la flecha lanzada (lo que dices por la boca), no regresan", dice la influencer en un inicio.