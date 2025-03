“Hoy te escribo desde lo más profundo de mi corazón. Quiero contarte que, aunque en muchas ocasiones me asustas, he aprendido a reconocer que no eres mi enemiga. Sé y entiendo que has venido a mostrarme mi poder, ese poder que en momentos dudé que tuviera, pero que hoy, con cada prueba y desafío que me presentas, se hace cada vez más evidente”, dijo en un inicio.