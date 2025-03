La periodista enfatizó que, aunque respeta a Marisol como artista, no puede avalar conductas que van en contra de sus principios. "Yo he respetado mucho a Marisol y la seguiré respetando como cantante, pero otra cosa es que se haya pasado al otro lado, es decepcionante", declaró Medina durante su programa. ​

La conductora también señaló que no puede brindar apoyo a personas que, según su criterio, actúan sin moral al involucrarse en relaciones clandestinas. "Las clandestinas no me gustan, me parecen gente sin moral", afirmó Medina, dejando en claro su posición frente a este tipo de situaciones. ​