Pamela López revela que Pamela Franco perdió un hijo con Christian Cueva: "Me juró por la vida de mis hijos que no era verdad"

Pamela detalló lo sucedido y cómo confrontó a Cueva ante esta información: “Janet me dijo que Christian había perdido un hijo con su amante, con la señora Franco. Cuando lo enfrenté, me juró por la vida de nuestros hijos que no era verdad. No tengo cómo comprobarlo, es un tema delicado. No sé si fue un aborto espontáneo o cómo ocurrió, nunca llegué a conocer la verdad. Le pregunté una y otra vez, lloraba y juraba que era mentira. Decía que siempre se cuidaba porque sabía con quién estaba”.