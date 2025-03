Estrella Torres rompió su silencio sobre la reciente celebración del 32º aniversario de Corazón Serrano y aseguró que no le causó ninguna molestia no haber sido invitada al evento, dejando en claro el cariño y respeto que aún siente por la agrupación.

“Me hubiese encantado estar allí, pero creo que querían promocionar el ingreso de Cielo (Fernández) a Corazón Serrano y obviamente sea al centro de la noticia. Corazón Serrano es una agrupación que me abrió sus puertas, donde me inicié, donde la gente me conoció y bueno, supongo que para otra oportunidad será. Yo estoy contenta con que el público me recuerde”, agregó la cantante.