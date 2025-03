Christian Cueva le habría pedido abortar a Pamela López: "Fueron dos oportunidades..."

"Fueron dos oportunidades en las que Christian te pidió que abortaras", se escucha decir al conductor Beto Ortiz con un tono serio y reflexivo, generando un ambiente de tensión en el adelanto del programa. Aunque la respuesta de Pamela López aún no se revela por completo, en otra parte del video se la ve visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos, y pronunciando conmovida: "No, prefiero que no". Esta escena ha desatado una ola de especulaciones y expectativa entre los espectadores.