Christian Domínguez dejó a todos sorprendidos al revelar que podría regresar como conductor a América Hoy , a pesar de haber sido presuntamente despedido hace un año tras su mediático escándalo de infidelidad a Pamela Franco. Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por Karla Tarazona , quien no dudó en expresar sin filtros su opinión sobre el programa de Ethel Pozo.

"Ayer, hemos estado en dos canales a la misma hora, en el mismo tiempo y hablando de lo mismo. Yo le escribí, al grupal, mandé la foto que estamos en dos canales y me ponen: te extrañamos, me ponen 'ven', no sé si para saludarte u otra cosa", dijo entre risas.