El 26 de febrero, la conductora Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de comentar sobre un momento tenso ocurrido en América Hoy entre Janet Barboza y Milett Figueroa . En un programa que cada vez gana más relevancia en redes sociales, la interacción entre ambas presentadoras se volvió viral cuando Milett decidió no quedarse callada y enfrentó a Janet por interrumpirla mientras intentaba expresar su opinión.

La situación surgió cuando la popular ‘Rulitos’ intentó interrumpir a Milett en pleno bloque del programa, lo que no fue bien recibido por la exconcursante de Reinas del Show . En defensa propia, la novia de Marcelo Tinelli respondió con firmeza:

"Acá somos cuatro los conductores. Me tendría que respetar el turno de uno", dejando claro que tenía el mismo derecho que sus compañeros a opinar y ser escuchada. La reacción de la exMiss Perú sorprendió a muchos, ya que hasta ese momento se había mostrado más reservada y menos confrontativa con sus colegas.

Fiel a su estilo, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de analizar el enfrentamiento, que rápidamente captó la atención en redes sociales. A través de su programa Magaly TV: La Firme, la periodista mostró varios fragmentos de América Hoy y no pudo evitar reír al ver cómo Milett finalmente decidió alzar la voz y no permitir más interrupciones de su compañera.