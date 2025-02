La polémica entre Evelyn Vela y Melissa Klug sigue dando de qué hablar. En una reciente entrevista con Trome, la exbailarina dejó en claro que no tiene necesidad de mencionar a la ‘Blanca de Chucuito’ , respondiendo así a los comentarios de la empresaria, quien le sugirió que se enfoque en hablar de sus proyectos.

Evelyn Vela no dudó en lanzar una indirecta a su examiga, recordándole cómo se hizo conocida en el mundo del espectáculo.

“Yo tengo veinte años en televisión y he trabajado en varios programas. Ella (Melissa), ¿por qué o quién se hizo conocida? Ja, ja, ja”, respondió con ironía.

“Mi hija no es de la farándula, ella no puede estar en escándalos ni ponerse al mismo nivel. Además, no tiene nada de qué hablar porque todo es falso”, enfatizó.