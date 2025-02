Durante la entrevista con Kenji Fujimori, Christian Domínguez expresó su admiración por Karla Tarazona, destacando cualidades que, según él, no había descubierto antes. "Admiro que eres una mujer muy inteligente, había cosas que no conocía de ti. Te estoy pidiendo que si me das la oportunidad nuevamente de casarte conmigo", dijo el cumbiambero, dejando a todos atónitos.