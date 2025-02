Jota Benz utilizó su espacio en radio La Zona para responder a Gabriel Calvo , quien cuestionó su participación en El Gran Chef Famosos , donde compitió junto a Angie Arizaga . En aquella temporada, la pareja se enfrentó a Calvo y Pablo Saldarriaga, logrando avanzar mientras que estos últimos fueron eliminados. Sin embargo, en la final, no pudieron superar a Marisol y Celine Aguirre, quienes se consagraron campeonas.

Gabriel Calvo recordó su eliminación, argumentando que Jota y Angie continuaron en la competencia gracias a su popularidad en redes y no por su talento culinario. “Millones de seguidores. Embarazada”, expresó el actor.

Sorprendido por estas declaraciones, Jota Benz no dudó en pronunciarse, mostrando su indignación ante las palabras de Calvo.

“No lo puedo creer. Me sorprende, primero que él se sienta menos que nosotros. Porque al decir bueno, ‘le conviene más que esos que tienen millones de seguidores estén en la final antes que nosotros’. ¿Quiere decir que él se siente menos?”, cuestionó.

Además, explicó las razones por las que Calvo y Saldarriaga no llegaron a la final, señalando que la falta de trabajo en equipo influyó en su eliminación. “Tú no llegaste a la semifinal con Pablo porque uno, no dejabas que Pablo haga nada y todos lo sabíamos ahí. Gabriel quería hacer todo y es más, sé que discutieron en algún momento porque Gabriel quería hacer todo y a Pablito lo ponían a lavar y a limpiar los cuchillos”, afirmó.