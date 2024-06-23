Angie Arizaga y Jota Benz anuncian su PARTIDA del Perú luego del nacimiento de su bebé: "Nos vamos a Canadá"

Angie Arizaga y Jota Benz tienen planeado aprender idiomas para instalarse en el nuevo país donde residirían con su primer hijo.

Angie Arizaga y Jota Benz se convirtieron en padres hace casi un año. La pareja de exchicos reality tiene una de las relaciones más sólidas del espectáculo nacional y antes de convertirse en padres, ellos revelaron cuáles eran sus planes una vez fuese el nacimiento de su bebé, sorprendiendo al contar que tenían pensado irse del Perú y hacer una nueva vida en otro país.

¿Angie Arizaga y Jota Benz se van del país luego del nacimiento de su bebé?

A través de una dinámica en las redes sociales, el cantante Jota Benz respondió a las preguntas de sus seguidores dando detalles de su preparación a solo semanas de convertirse en padre. Entre ellas, este reveló sus planes de aprender nuevos idiomas que le ayudarán a su futuro en otro país.

“¿En un futuro piensan enseñarle al baby a hablar francés o inglés además del español?”, se lee en la cajita de preguntas que el hermano de Gino Assereto abrió para sus seguidores y este sorprendió con su respuesta.

“Angie se encargará del español, yo del francés y el inglés y nos vamos a vivir a Canadá”, fue la respuesta del influencer dejando en claro que tienen planes de establecerse en Canadá, país donde Jota Benz pasó buena parte de su niñez, por lo cual conoce muy bien.

No obstante, en ese entonces la pareja no tenía contemplado partir antes de finalizar el 2024, pues entre otra de las interrogantes este respondió que no viajarían hasta el fin de ese año. “¿Piensan viajar este fin de año?”, le preguntaron y él contestó: “Sería increíble, pero babyboy no podrá aún” y actualmente, a solo unos días del cumpleaños de su bebé, estos no se han ido del viaje aunque estarían alistando un viaje.

¿Cómo fue la vida de Jota Benz en Canadá?

La decisión del exchico reality de partir a Canadá estaría fundamentada en su vida en dicho país, pues su madre reside en ese lugar y fue ahí donde este pasó su infancia.