Cuando Christian Cueva tildó de "error" a Pamela Franco

¡Para no creer! A casi un año de la revelación del romance secreto entre Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva, sale a la luz un video del deportista declarando en el programa de espectáculos 'América Hoy'. Aquí, el deportista se mostró bastante indignado al hablar con un 'programa de espectáculos', resaltando que no era su lugar. Sin embargo; lo que llamó más la atención de las imágenes es que el popular 'Aladino' calificó de 'error' la relación que en ese momento, tuvo con la ex de Christian Domínguez.