Chola Chabuca celebró 18 años de éxitos del "Reventonazo": ¿Quiénes fueron sus invitados?

El "Reventonazo de La Chola" celebró sus 18 años de éxito, firmemente posicionado como favorito del público peruano.

    La Chola Chabuca celebra con entusiasmo los 18 años del "Reventonazo de La Chola", un programa que ha entretenido a las familias peruanas en su franja horaria líder.
    El sábado pasado, La Chola Chabuca celebró con gran entusiasmo los 18 años del "Reventonazo de La Chola", un programa que ha liderado su franja horaria en la televisión peruana, brindando entretenimiento a numerosas familias, acompañado de un elenco estelar.

    "Estoy feliz y agradecido enormemente con el público porque el Reventonazo cumple sus primeros 18 años. En todo este tiempo nos hemos esforzado para darle alegría a las familias peruanas, con una propuesta llena de humor, música y grandes invitados. Vamos a botar la casa por la ventana, con los comediantes más queridos del país y la cholita que todos esperan cada sábado", destacó La Chola Chabuca.

    wapa.pe

    El sábado 18 de octubre, se unieron a la celebración personalidades como Amaranta, Chechito, Carlos Carlín, Magdyel Ugaz, Mateo Garrido Lecca, Pamela López, y Paul Michael, entre otros, quienes le cantaron "happy birthday" en el set.

    Con una propuesta innovadora de humor y música, el Reventonazo de La Chola ha mantenido su lugar como líder en su horario, consolidando aún más a América Televisión durante las noches de los sábados.

    "Como siempre he dicho, el éxito del programa es resultado del arduo trabajo de todo el elenco artístico y de producción; quienes semana a semana buscan lo mejor para el público. Contamos con experimentados como Manolo Rojas y Fernando Armas; pero también con muchas figuras jóvenes", añadió La Chola Chabuca.

    En estos 18 años, La Chola Chabuca ha demostrado su versatilidad en pantalla, destacando en programas como 'Esta Noche', que goza de la preferencia del público. En esta ocasión, recibió al elenco de la popular serie 'Luz de Luna', producida por Del Barrio Producciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

