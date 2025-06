Magaly Medina no se guardó nada al comentar sobre el sorprendente regreso de Alejandra Baigorria y Vania Bludau a Esto es Guerra . Según la conductora, su aparición responde al desgaste que, en su opinión, tuvo el recientemente promocionado romance entre Onelia Molina y Mario Irivarren : “la telenovela… no funcionó” y ahora “les encanta el chonguito mediático”.

Desde su debut en pantalla, Vania asegura que no pretende confrontar a nadie y que aún no ha tenido contacto directo con Onelia o Mario: “ni los he visto… estaba concentrada en las cámaras”. En cambio, Onelia fue más incisiva en su podcast: “Siento que estoy pagando los platos rotos… me parece súper injusto”.