Lejos de esconderse, Pamela López demostró que no necesita lujos para disfrutar un buen momento. Tras recibir duras críticas por acudir con su saliente, Paul Michael , a un modesto restaurante de Lince, la trujillana decidió volver al lugar y lo hizo con más orgullo que antes. Su mensaje fue claro: "Un menú de S/13 no define a nadie".

Acompañada nuevamente del cantante, la exesposa de Christian Cueva fue grabada por ‘Magaly TV: La Firme’ comiendo cau-cau, mientras las redes estallaban en comentarios. Para muchos, Paul Michael no era “suficiente” para ella. Incluso, Magaly Medina lanzó filosos comentarios, tildándolo de “mal partido” y criticando la falta de “estatus” del lugar donde almorzaban.

Lejos de sentirse intimidada por las palabras de la ‘Urraca’, Pamela utilizó sus redes sociales para transmitir en vivo y mostrar con orgullo el restaurante donde había sido cuestionada. Incluso se animó a ingresar a la cocina para felicitar al chef y destacar la sazón del lugar. “¿Quién no ha comido un menú? En los huariques se come más rico. Esto no te denigra, ni te quita valor”, aseguró.