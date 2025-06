Pamela Franco lanza tema inédito con Alexander Blas: "Ni bebiendo me vas a olvidar"

Aprovechando la entrevista, Pamela fue consultada sobre temas personales, incluyendo si perdonaría una infidelidad. Su respuesta sorprendió por su madurez: “Los seres humanos tenemos que perdonar, pero eso no significa que tengas que regresar con alguien. No hay que vivir en amargura. Yo elijo bailar, disfrutar la música y mirar hacia el futuro con alegría”.

La intérprete aseguró que está 100% enfocada en su crecimiento artístico y no piensa detenerse por críticas ni rumores. “Soy una mujer feliz, no me van a ver hablando mal de nadie porque eso no me suma. Estoy trabajando, haciendo mi música y siguiendo adelante”.